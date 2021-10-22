ELZEM-DER yeni yönetimiyle çalışmalarına devam ediyor

El-Aziz Emlakçılar Derneği yönetim kadrosunu değiştirdikten sonra çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Kısa bir süre önce yapılan toplantıyla El-Aziz Emlakçılar Derneği (ELZEM-DER) yönetiminin değişmesiyle yeni yönetim, emlakçılık sektörünün sorunlarının çözümü noktasında önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz ve dernek yönetimi Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer ve Elazığ Zabıta müdürü Murat Ayaz’ı ziyaret etti.

“ELZEM-DER DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE GÖREVİNE DEVAM EDİYOR”

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan ELZEM-DER Başkanı Nuri Gülyüz, en son gerçekleştirdiğimiz toplantıyla yönetimiz de önemli değişiklikler yaptık yönetimimizden ayrılan arkadaşlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder dernek yönetimimize katılan değerli arkadaşlarımıza teşekkür ederim”

“SEKTÖRÜMÜZ, İÇİN ÖNEMLİ ZİYARETLER YAPTIK”

Başkan Gülyüz; “Biz emlakçılar bizim dışımızda herkesin bu işi yapmasından dolayı kendi işimizi yapamaz hale geldik. Bakkal, tüpçü, berber, emekli, köylü, inşaatta çalışan bekçi kısacası herkes ben emlakçıyım diyebiliyor. Bizler bu işten evimize ekmek götürüyoruz başka işimiz yok. Vergimizi verip bu işe ciddi maddi ve manevi emek sarf ediyoruz. Ekmeğimizle oynanıyor, emek hırsızlığı yapılıyor ve bu yetkililer tarafından görünmezlikten geliniyor. Bizler emlakçılar derneği yönetim kurulu olarak sektörümüz ile alakalı birçok kuruma ziyaretlerde bulunduk. Buradan sektörüm ve meslektaşlarım adına ilimiz yetkili kurumlarından bu konuda denetim talep ediyorum. Emlakçı esnafı zor günler geçiriyor bu işin önüne geçilmediği taktirde herkes vergi vermeden emlakçı dükkanı olmadan bu işi yapmaya devam edecektir.

“EKMEĞİMİZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”