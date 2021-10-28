ELZEM-DER üyelerine sağlık indirimi

El-Aziz Emlakçılar Derneği ile Elazığ’da faaliyet gösteren bir özel hastane arasında indirim protokolü imzalandı.

Yapılan protokolle, El-Aziz Emlakçılar Derneği üyeleri ve 1. derece yakınları sağlık hizmetinden yüzde 20 indirimli faydalanacak.

İndirim protokolü El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz ve Hayat Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ruşen Çınar tarafından imzalandı.

“ESNAFIMIZIN KALİTELİ HİZMETİ VE DAHA UYGUN ALMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Protokol sonrası açıklamalarda bulunan El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, esnaflarının kaliteli hizmeti daha uygun alması için bundan sonrada çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

ELZEM-DER Başkanı Nuri Gülyüz; “Protokol hastanemize ve meslektaşlarımıza hayırlı olsun. Ben ve dernek yönetimimiz esnaflarımızın faydasına olan çalışmaların içinde olmaya devem edeceğiz. Bugün özel bir hastanemizle protokol imzaladık. Esnaflarımız ve 1. derece yakınları sağlık hizmetinden yüzde 20 indirimli faydalanacak. Yapacağımız çalışmalarla mesleğimizi en iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Sağlık indirimden faydalanmak isteyen esnaflarımız, El-Aziz Emlakçılar Derneği üye kartı ile faydalanabilecek. Esnaflarımıza indirimi sağlayan hastane yönetimimize çok teşekkür ediyorum” dedi.