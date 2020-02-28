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Giriş Tarihi : 28-02-2020 23:53

Eller semaya Mehmetçik için açıldı

Deprem bölgesi Elazığ'da, Cuma namazında camileri dolduran vatandaşlar İdlib’de hain saldırı sonrası şehit düşen ve görevde olan Mehmetçik için ellerini semaya açarak dua etti.

Eller semaya Mehmetçik için açıldı

24 Ocak'ta 6.8'lik depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşlar, Cuma namazını kılmak için İzzetpaşa Camisi başta olmak üzere kentteki tüm camileri doldurdu. Camilerin dolup dışarı taştığı Cuma namazında dualar, Suriye'de hem şehit düşen ve hem de   vatan savunması  ile mazlumlar için mücadele eden Mehmetçik için edildi. Cuma Namazı hutbesinin konusu ise  “Hak uğruna mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz” oldu. Hutbe okunduğu anlarda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.Mehmetçik için dua ettiklerini belirten vatandaşlar, onlar sayesinde bu vatan topraklarında rahat ve huzurla yaşayabildiklerini söyledi.

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