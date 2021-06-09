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ELİYGAD'dan Vali Yırık'a ziyaret

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ELİYGAD'dan Vali Yırık'a ziyaret

Kısa bir süre önce oluşumunu tamamlayarak hizmetlerine resmi olarak başlayan Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı makamında ziyaret etti.