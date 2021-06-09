ELİYGAD'dan Vali Yırık'a ziyaret

ELİYGAD Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Baygeldi, Başkan Yardımcısı Gülşah Altaş ve Yönetim kurulu üyeleri Hasan Bak ve Cemil İzgi, Vali Erkaya Yırık ile bir süre görüşerek derneğin kuruluş amacı ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi.
Ziyarette ulusal ve yerel internet gazeteciliğinin önemine dikkat çeken Başkan Muhammet Baygeldi, dernek olarak Elazığ'a hizmet etmeyi amaç edindiklerini kaydetti.Vali Erkaya Yırık, ELİYGAD'ın Elazığ'a hayırlı hizmetler vermesi temennisinde bulunarak, dernek yönetimine başarılar diledi.