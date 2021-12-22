ELİYGAD'dan Vali Toraman'a ziyaret

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği, Elazığ Valisi Ömer Toraman’ı ziyaret etti.

ELİYGAD Başkanı Muhammed Baygeldi, Başkan Yardımcısı Cemil İzgi ve Yönetim kurulu üyeleri Ümit Albayrak ve Hasan Bak, Vali Toraman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Baygeldi, ziyarette dernek hakkında bilgiler vererek derneğin çalışmaları hakkında sunum yaptı. Başkan Baygeldi, Elazığ’daki internet haber sitelerinin gücüne de dikkat çekerek Vali Toraman’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti. Vali Ömer Toraman, ELİYGAD’a ve internet haber sitelerine başarılar dileyip ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.