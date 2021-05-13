ELİYGAD'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği, tüm İslam Aleminin Ramazan bayramını tebrik etti.

ELİYGAD Başkanı Muhammet Baygeldi, dernek adına yaptığı açıklamada, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını büyük bir manevi huzurla idrak ederek, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, sevgi ve saygının katmerleştiği, güzel duygu ve düşüncelerin en üst seviyeye ulaştığı zamanlardır.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını nedeniyle, bu bayramı hepimizin sağlığı için evimizde geçirmek durumundayız. Sabır ve inançla, salgın sürecini atlatıp, özlemini duyduğumuz bayramları yaşamanın heyecanı içerisindeyiz. Bu bayramda ailemizden ve sevdiklerimizden uzak kalsak da bayramı sevgi, kardeşlik ve muhabbetle idrak edeceğimize inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Elazığlı hemşehrilerimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini Yüce Allah'tan temenni ederiz"dedi.