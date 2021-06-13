Eliygad'dan Hakimiyet'e ziyaret

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği,Elazığ Hakimiyet Gazetesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay Elazığ'da İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELİYGAD) kuruldu. Kentte internet üzerinden yayın yapan haber siteleri, ELİYGAD bünyesinde bir araya gelerek güç birliği oluşturdu.

Bu kapsam da Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELİYGAD) Başkanı Muhammet Baygeldi ve sondakika23.com Genel Yayın Yönetmeni ve dernek üyesi Hasan Bak, gazetemiz imtiyaz sahibi Ahmet Toprak’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELİYGAD) Başkanı Muhammed Baygeldi,“ Günümüzde internet medyasının önemi bilinen bir gerçek. Okuyucularımız her gelişmeyi anında takip edebilme imkanına sahip. İlimizde de habercilik mesleğini layıkıyla yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Bizler de arkadaşlarımızla bir araya gelerek internet haberciliği yapan arkadaşlarımızın haklarını savunmak, şehrimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini gür bir sesle duyurmak amacıyla güç birliği oluşturduk.Bu kapsam da Elazığ’ın önemli gazetelerinden Hakimiyet Gazetesi’ni ziyaret ettik. Yapacağımız çalışmalar hakkında istişareler de bulunduk.”dedi.

Elazığ Hakimiyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Toprak ise yaptığı açıklama da,“ Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’ne (ELİYGAD) bundan sonraki dönem de yapacakları çalışmalar da başarılar diliyorum.”dedi.