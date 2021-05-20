ELİYGAD'dan Erdem'e tepki

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELİYGAD) Yönetim Kurulu, başarılı gazeteci Furkan Dilaver'i istifaya davet eden Elazığ Esnaf Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem'e tepki gösterdi.

Deprem ve Pandemi sürecinde Elazığ esnafının sorunlarına kayıtsız kalan Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemil Erdem'in, Kanal Fırat Program sunucusu Furkan Dilaver hakkında sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.

ODALAR BİRLİĞİNİ GÖREVE DAVET ETMİŞTİ

Kanal Fırat Televizyonunda yayınlanan “Son Baskı” programının sunucusu Furkan Dilaver, Pazartesi günkü programında depremden sonra Elazığlı esnaflara verilen kredilerin ertelenmesi talebini gündeme getirerek esnafların talebinin çözümü için Elazığ’daki tüm odaların toplanıp konuyla ilgili açıklama yapmaya davet etti.

DİLAVER'İN ÇAĞRISI BİRLİK BAŞKANINI RAHATSIZ ETTİ

Elazığ Esnaf Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem de bugün konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Bizler esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını her toplantıda, her platformda dile getirmek için çalışmalarımız devam etmiştir ve devam etmektedir. Ama sanki başkanlarımız çalışmıyorlar, bir araya gelmiyorlar, toplanmıyorlar gibi konuların işlenmesi oda başkanlarımıza haksızlık yapılmaktadır. Furkan kardeşimizin de ya özür dilemesi lazım, ya istifa etmesi lazım” dedi.

KINIYORUZ

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, gazeteci Furkan Dilaver'i özür dilemeye ve istifaya davet eden Elazığ Esnaf Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem'e tepki gösterdi.

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Muhammet Baygeldi, "Şehrimizi derinden yaralayan 24 Ocak depremi ve koronavirüs sürecinde maddi ve manevi büyük sorunlar ve sıkıntılar yaşayan Elazığ esnafının taleplerini dile getirmek ve çözüm bulmak öncelikle esnaflarımızın bağlı olduğu Esnaf Odaları Birliğine aittir. Esnaf Odaları Birliği, sorumluluklarını yeterince dile getirmeyince iş yine halkımızın gözü ve kulağı olan yerel basınımıza düşmüştür. Bu konuda Kanal Fırat Televizyonu program yapımcısı genç ve yetenekli gazeteci Furkan Dilaver, haklı olarak Elazığ esnafımızın sorunlarına kayıtsız kalan Esnaf Odaları Birliğine çağrıda bulunmuştur. Bu çağrı ne yazık ki muhatap noktasındaki Birlik Başkanı Cemil Erdem'i rahatsız etmiştir. Temel görevi esnafların sorunlarına çare bulmak olan Birlik başkanının işini gücünü bırakıp bir gazeteciyi hedef alması haksızlık ve abesle iştigaldir. Bir gazeteciyi doğruları söylediği için özür dilemeye hatta istifaya davet etmek yakışık almamıştır. Bu noktada gazeteci arkadaşımızı haksız yere eleştiren Esnaf Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem'i kınıyoruz" dedi.