ELİYGAD'dan Başkan Şerifoğulları'na ziyaret

Elazığ basınının güçlü sesi ELİYGAD Yönetimi, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı makamında ziyaret etti.

Kısa adı ELİYGAD olan Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Muhammet Baygeldi, Yönetim Kurulu Üyeleri Gülşah Altaş, Fırat Öztürk, Hasan Bak, Cemil İzgi ve Vedat Yetik, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret etti.

Ziyarette, ELİYGAD Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Şerifoğulları'na derneğin kuruluş amacını ve hedeflerini aktardı.

ELAZIĞ BASINININ GÜÇLÜ SESİ OLACAĞIZ

ELİYGAD Başkanı Muhammet Baygeldi, ziyarette yaptığı açıklamada, Derneğin amacının Elazığ'ın sorunlarını, çözüm önerilerini, şehir için yapılan hizmetleri kamuoyuna aktarmak, vatandaşların görüş ve önerilerini ilgili makamlara duyurmak olduğunu söyledi.

Dernek bünyesinde etkili 6 haber sitesinin bulunduğunu, bu sitelerin her gün yüzbinlerce kişiye ulaştığını vurgulayan Baygeldi, "Basın sektörü hızla dijital platforma taşınıyor. Vatandaşlarımız hızla gelişen olayları internetten takip ediyor. İlimizde internet üzerinden yayın yapan çok sayıda haber sitesi var. Bizler de bu sektörde hizmet veren ve etkisini kanıtlamış arkadaşlarımızla güç birliği yaparak ELİYGAD'ı kurduk. Amacımız şehrimize kendi sektörümüzde faydalı olabilmek, ilimizi daha iyi yerlere taşıyabilmektir. Niyetimiz halis, tek gayemiz Elazığ'ın her alanda çok daha iyi yerlere gelmesidir. Bu konuda derneğimiz üzerine düşen görevi yapacaktır." dedi.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI'NDAN 'HAYIRLI OLSUN' TEMENNİSİ

ELİYGAD Yönetimine ziyaretinden ötürü teşekkür eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

İnternet gazeteciliğinin basın sektörünün önemli bir halkası olduğuna dikkat çeken Başkan Şerifoğulları, ELİYGAD'ın Elazığ'a hayırlı olması temennisinde bulundu.