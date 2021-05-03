ELİYGAD'dan Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Muhammet Baygeldi, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Baygeldi, yaptığı açıklamada görevini meslek etiğine uygun ve ilkeli şekilde yapan basın mensuplarının gününü kutladı.Basın özgürlüğünün demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Başkan Baygeldi; "3 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edilmiş ve tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Toplumun haber alma hakkı için her şartta fedakarca görevlerini yapan gazeteciler, pandemi döneminde de canla başla görevini sürdürmektedir. Yerelde ise Aziz şehrimiz Elazığ'da hem pandemi hem de deprem sürecinde canla başla görev yapan meslektaşlarımızın, tüm bu olumsuzluklara rağmen görevlerini aşkla yapmaları ayrıca takdire şayandır. Haber, yorum ve köşe yazılarıyla toplumun sesi, gözü ve kulağı olan basınımız kanunlar çerçevesinde, basın yayın ilkeleri ışığında hizmetlerini sürdürürken, gerek kamu kurumlarımızın gerekse özel kuruluşlarımızın basınımızın haber alma özgürlüğüne sağladığı destek de ayrıca takdiri hak ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle gazete, radyo, televizyon, dergi ve internet haberciliği yapan kuruluşlarımızın ve meslektaşlarımızın 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.