ELİYGAD’dan Ak Partili isme sert tepki!

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Muhammet Baygeldi, Elazığ'ın sorunlarının çözümü için canla, başla çalışan gazetecilere 'işinizi ya adam gibi yapın yada bu şehirden gidin' deme cüretini gösteren AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan'ın, sarfettiği sözlerden özür dilemesini istedi.

Rize'de sel felaketi nedeniyle bazı bölgelerin afet bölgesi ilan edileceğinin açıklanmasının ardından, 24 Ocak 2020 tarihinde 6.8 büyüklüğündeki depremde büyük bir yıkıma uğrayan Elazığ'ın neden afet bölgesi ilan edilmediği tartışması yeniden alevlendi.

Elazığ'da yaşanan depremden sonra şehrin afet bölgesi ilan edilerek yaraların daha hızlı sarılması yönünde teklifler sunulmuş, ancak bazı hükümet yetkilileri ve milletvekilleri kanunda 'afet bölgesi' diye bir şeyin olmadığını ifade ederek konuyu gündemden düşürmüştü.

GAZETECİLER İŞİNİ ADAM GİBİ YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından, selden etkilenen bölgelerin afet bölgesi ilan edileceği yönündeki açıklaması sonrasında, 'Depremden etkilenen Elazığ neden afet bölgesi ilan edilmedi?' sorusu yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada hızla yükselen tepki sesleri, yazılı bazın basın ve internet haber medyasında geniş yer buldu. Gazetecilerin yaptığı haberlerde vatandaşın tepkisine yer verilirken, bu tepkiyi farklı yönlere çekmeye çalışan bazı siyasiler halka cevap verme yerine, gazetecileri hedef almaya başladı.

Sosyal medya hesabından akıllara ziyan bir açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan, gazetecilere 'çığırtkanlık yapıyorsunuz' suçlamasını yönelterek, 'işinizi ya adam gibi yapın yada bu şehirden gidin' deme hadsizliğini gösterdi.

Tan, açıklamasında, "Rize afet bölgesi ilan edilmiş ama Elazığ edilmemiş diye çığırtkanlık yapan gazeteci, yazar ve benzeri her kim varsa işinizi ya adam gibi yapın yada bu şehirden gidin! Sizde çok iyi biliyorsunuz ki sadece Rize de heyelan olan bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi söz konusu. Rizenin tamamı afet bölgesi ilan edilecekmiş gibi algı yaratmak istemenizin kime ne faydası var acaba?..." ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERDEN SERT TEPKİ

Kemal Tan'ın gazetecileri hedef alan bu açıklaması büyük tepki topladı. Kentte hizmet yapan bir çok gazeteci, gerek haberleri, gerekse köşe yazılarında yapılan bu çirkin açıklamayı kınadı.

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Muhammet Baygeldi, gazetecilere yönelik sözlerinden dolayı Kemal Tan'a tepki gösterdi.

Kemal Tan'ın gazetecilerden özür dilemesini isteyen Baygeldi, "Çığırtkanlığı kimin yaptığı ortada. Vatandaşın ve şehrin sorunlarını çözme makamında olan bir siyasetçi kalkıp gazetecilere ders vermeye kalkıyor. Çok söze gerek yok. Herkes işini yaparsa sorun olmaz. Belli ki bir sorun var. Bu sorunu çözmek de sizin işiniz. Gazeteciler sorunları dile getirmekle, vatandaşın sesi olmakla yükümlüdür. Gazeteciler işini adam gibi yapmakta. Kemal Tan'ın sözleri çok büyük bir talihsizliktir. Bu şehrin insanı olan gazetecileri şehirden kovmak kimsenin haddi değildir. İl Başkanının ses çıkarmadığı bir yerde yardımcısının neden bu kadar hararetli bir açıklama yaptığına anlam verilmedi. Bu konuyu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

HABER: ELİYGAD