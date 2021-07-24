ELİYGAD'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Muhammet Baygeldi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Baygeldi, mesajında, Basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır.

Halkımıza doğru haber alma imkânı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir.

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm meslektaşlarımızın ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim." dedi.