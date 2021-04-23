ELİYGAD’dan 23 Nisan Mesajı

Kısa adı ELİYGAD olan Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Dernekten yapılan açıklamada;“23 Nisan 1920 sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihini değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür.

İstiklal Savaşımızın lideri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen ve dünyadaki tek çocuk bayramı olan bu bayram; aziz vatanımızı her alanda en ileriye taşımak için yılmadan, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmamıza, kenetlenmemize vesiledir.

Bize düşen görev ise çocuklarımızı bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan, başarılı, demokrasiye ve insan haklarına saygılı vatan ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu duygularla, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutlarız.” denildi