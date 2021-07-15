ELİYGAD'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Muhammet Baygeldi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Baygeldi, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün Türkiye Cumhuriyetini hedef alan darbe girişiminin, Yüce Türk Milletinin verdiği destansı mücadele ile bertaraf edildiğini söyledi.

Kanlı darbe girişimine karşı verilen mücadelenin Türkiye’nin şanlı tarihine geçen kader anlarından biri olduğunu ifade eden Baygeldi, "FETÖ terör örgütünün kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişimini Milletimiz topyekün bir mücadele ile başarısızlığa uğratmıştır. Aziz Milletimiz, kendi iradesine ve varlığına kasteden bu hain darbe teşebbüsüne karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destansı mücadele sergilemiştir. Milletimiz darbecilere karşı gözünü kırpmadan tankların, mermilerin önüne kendini siper etmiş, 251 şehit vermiş ve binlerce insanımız gazi olmuştur.

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz ki ülkemiz ve milletimiz üzerine tezgahlanan hiçbir bölücü, yıkıcı emel hedefine ulaşamayacaktır. Aziz Milletimiz var oldukça, Vatanımızı parçalamaya, milletimizi bölmeye, bayrağımızı indirmeye, devletimizi yıkmaya, ezanlarımızı susturmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize aziz Milletimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.