ELİYGAD’a katılım devam ediyor

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’ne katılımlar devam ediyor.

İnternet medyasını tek çatı altında toplamak için kurulan Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’ne yeni haber siteleri dahil oldu.

Kurulduktan sonra Elazığ’ın sorunlarına kayıtsız kalmayan ELİYGAD yoluna güçlenerek devam ediyor.

ELİYGAD bünyesine; elazigyerelhaber.com, elazigdabugun.com, haberayrinti.com,elazighaber.com,elazighaberci.com haber siteleri dahil oldu.

Yeni katılan haber siteleri ile Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği 8 haber sitesi ile yoluna emin adımlarla ilerliyor.

“ELAZIĞ’DA ÖNEMLİ BİR BİRLİKTELİK OLUŞTURDUK”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği(ELİYGAD) Başkanı Muhammed Baygeldi, Dernek olarak ilimizde önemli bir birliktelik oluşturduklarını ifade ederek ELİYGAD’a katılan haber sitelerine teşekkür etti.

“İLİMİZİN SORUNLARINA KAYITSIZ KALMIYORUZ”

Başkan Baygeldi; “Elazığ’da internet medyasını tek çatı altında toplamak için kurduğumuz ELİYGAD emin adımlarla yoluna devam ediyor. Dernek olarak ilimizin sorunlarına kayıtsız kalmıyoruz. Birçok konuyu gündeme getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Biz derneği kurduğumuzda sadece birliktelik ve tek ses olmak için bu yola çıktık. Allah izin verirse bu yoldan da asla dönmeyeceğiz. Derneğimize katılan haber sitelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.