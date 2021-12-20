ELİYGAD Sarıkaya'yı kınadı

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği , Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yapılan canlı yayın sırasında gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İHA Muhabiri Ahmet Demir’e yapılan saldırıyı kınadı.

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELİYGAD), tarafından, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yapılan canlı yayın sırasında gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İHA Muhabiri Ahmet Demir’e şiddet uygulamasına dair yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik yapılan terbiyesizce davranışını şiddetle kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yanında olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.