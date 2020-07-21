Eline ok gibi saplandı  

Korkuluk eline saplanan genç, kesilen demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Elazığ’da topu almak için tırmandığı okulun demir korkuluğu eline saplanan genç, itfaiye tarafından demirin kesilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla sokakta top oynayan Miraç K. (16), kaçan topunu almak için Merkez Anadolu Lisesi bahçesine girdi. Ardından bahçeden çıkmaya çalışan gencin eline demir korkuluğun sivri ucu saplandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye erleri demir korkuluğu keserek genci kurtardı. Miraç K., daha sonra elindeki demir parçasıyla ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede gencin elindeki demir parçasının çıkartılacağı öğrenildi.