ELİGED’ten deprem bölgesine yardım

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremde, Elazığımızla birlikte 11 ilimizde yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı bölgelere yönelik yardımlar sürüyor.

Yardımların, sürekliliği ve koordinasyonun bu süreçte çok önemli olduğuna dikkat çeken ELİGED Başkanı Tugay Telçeken, önümüzdeki süreçte yıkım yaşanan illerimizin yeniden inşası yanında sosyal hayatın normale dönmesi için toplumumuzun her kesimine görev düştüğünü söyledi.

Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği olarak depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Elazığ Valiliği, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına derneğimiz tarafından temin edilen kuru gıda yardımının teslim edildiğini ifade eden Başkan Telçeken, “Kahramanmaraş merkezli ve bölgedeki illerimizde de hissedilen şiddetli deprem nedeniyle milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. ELİGED olarak, Devletimizin yetkili makamlarıyla tam koordinasyon halinde depremden etkilenen vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.