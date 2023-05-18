ELİGED’DEN milletvekillerine tarım lisesi ve ziraat fakültesi talebi

Kısa adı ELİGED olan Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği, 14 Mayıs seçimlerinde ilimizden seçilen milletvekillerine çağrı geldi. İlimizin tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olması ve bunların yeterince ve bilimsel olarak değerlendirilmediği vurgulanan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

ELİGED Başkanı Tugay Telçeken; “Elazığ, bölgede tarım ve hayvancılık alanında önemli avantajları bağrında bulunduran bir il konumundadır. Bu potansiyelin yeterince değerlendirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında tarım alanında meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi, tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla 1 Haziran 2022 yılında "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalanmıştır. Ülkemizdeki bu gelişmeden şehrimiz de faydalanmalı, Milli Eğitime bağlı Tarım Lisesi ile Fırat Üniversitemiz bünyesinde Ziraat Fakültesi bir an önce açılmalıdır.

Bu eğitim kurumlarının ilimizde açılmasıyla, tarım alanında nitelikli personel ve üretimdeki süreklilik sorunlarımız çözülecektir. Geçmişten bugüne Anadolu’nun tarım zenginlikleri yüksek olan şehrimizde, tarım alanında eğitim veren meslek lisemiz ve yükseköğretimde ziraat fakültemizin bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu eğitim kurumlarının açılmasıyla öğrencilerimizin tarım stajları ve işletmelerden elde ettikleri beceri eğitimleriyle, tarımda ara eleman ihtiyacı karşılanacak sonrasında da gençlerimiz hem işsizlik sorunu yaşamayacak hem de alanında yükseköğretim eğitimine devam etme imkânına kavuşacaktır. Tarım alanında özellikle son yıllarda meydana gelen olumsuzluklar iklim değişikliği, kuraklık, gıda tedarik zincirlerindeki problemlerin giderek ön plana çıkarttığı tarım alanında yenilenme zorunluluğunu lisemiz ve fakültemizin açılasıyla şehrimizde aşmış olacağız. Modern teknolojilerle ve sahada uygulamalı eğitimle her alanda yeteneği olan Elazığlı gençlerimizi yetiştirmek için, 14 Mayıs seçimlerinde seçilerek TBMM’ye gönderdiğimiz Sayın Milletvekillerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşacaklarını biliyor ve bu konuda atacakları adımları sabırsızlıkla bekliyoruz.”