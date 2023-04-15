ELİGED’den anlamlı iftar programı

Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği tarafından yönetim kurulu üyelerine iftar programı düzenlendi.

İftar programı, Hayme Ana Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifinde gerçekleştirildi.

Kadın girişimcilerine destek ve dikkat çekmek için Hayme Ana Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifinde gerçekleşen iftar programında ELİGED yönetim kurulu üyelerine kadın girişimciler tarafından üretilen ürünler hakkında bilgiler verildi.



“KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ HAYATINDAKİ YERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

İftar programında açıklamalarda bulunan Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken, “Kadın girişimcilerinin eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıklarını görüyoruz diyerek kendilerini ağırlayan Hayme Ana Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi üyelerine teşekkür etti.

Başkan Telçeken; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayımızın manevi ikliminde derneğimizin kıymetli üyeleri ile birlikte ,şehrimizde kadın istihdamının önemli örneklerinden olan Hayme ana kadın girişim ve üretim kooperatifinde iftar buluşmamızı gerçekleştiriyoruz”

“KADINLARIMIZIN İSTİHDAMININ ARTIŞI EĞİTİMLE DOĞRU ORANTILI”

Tugay Telçeken, “Bayan kardeşlerimizin eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıklarını görüyoruz bu bizleri ziyadesiyle memnun ediyor, 2022 Tüik verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki işgücüne katılma oranı kadınlarımızda yüzde 32,8 seviyelerine ulaştı. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 12,8, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 25,3, lise mezunu kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 32,5, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 38,5 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 67,6 oldu. Kadınlarımızın istihdamının artışının eğitimle doğru orantılı olduğunu görüyoruz, kadınlarımızın istihdamına yönelik eğitim programlarının artırılmasının kadının iş hayatındaki rolünün artması için çok değerli buluyoruz.

“RAMAZAN AYI HUZUR AYIDIR”

Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken, “Ramazan’ın gönülleri yumuşatan, kalplerimizi birbirine daha çok yaklaştıran, bize insani değerlerimizi hatırlatan manevi ikliminin ülkemizi kuşattığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Rabbimden bu mübarek ayın ve sonrasında da ramazan bayramımızın ülkemiz, milletimiz, şehrimiz , tüm Müslümanlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.



