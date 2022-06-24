ELİGED kuruldu

Elazığ İstihdam gelişim ve Eğitim Derneği kurulum aşamasını tamamlayarak faaliyetlerine başladı.

Mimari, mesleki, sosyal, kültürel, ekonomik, tarım ve sanayi üretimini artırmak amacıyla kurulan Elazığ İstihdam gelişim ve Eğitim Derneği’nin Başkanlığını Yüksek Otomotiv Mühendisi Tugay Telçeken yürütecek.Elazığ İstihdam gelişim ve Eğitim Derneği’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

“TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ KAPSAYACAK PROJELER ÜRETECEĞİZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ İstihdam gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken, Dernek olarak toplumun tüm kesimleri kapsayacak projeler üreteceklerini söyleyerek Elazığ İstihdam gelişim ve Eğitim Derneği’nin Elazığ’a hayırlı olmasını diledi.

Başkan Telçeken; “Derneğimiz, ilimizde yaşanan deprem süreci ve sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemiyle zor günler geçiren şehrimizin vatandaşlarına hem şehir merkezimizin hem de ilçelerimizin tamamında toplumsal kalkınmayı amaçlayan ve bu konularda stratejik planlar hazırlayan bir sivil toplum örgütü olarak kuruldu. Dernek bünyesinde yapacağımız çalışmalar ve kamu kurumlarımızın desteğiyle;Mimari, mesleki, sosyal, kültürel, ekonomik, tarım ve sanayi üretimi artıran, inovasyon ve gelişimini destekleyen çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerini kapsayacak projelerle budan böyle şehrimizin hizmetinde olacağız. Öncelikli olarak gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz ve toplum içerisinde pozitif ayrımcılık statüsüne sahip olan bireylerimizin yaşama kazandırılıp üretim, gelişim ve sosyal faaliyetlerde bulunup bu kesimlerimizi proje ve eğitimlerle destekleyerek istihdamda köprü olmayı amaçladık.

“ŞEHRİMİZE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ”

Tek gayelerinin şehre hizmet olduğunu ifade eden Elazığ İstihdam gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken, Bu amaç doğrultusunda; her biri kendi alanındaki çalışmalarıyla başarılı olmuş farklı meslek gruplarının birer parçası olan mühendis, akademisyen, eğitimci, iş adamı, mimar, teknik personel ve basın mensubu arkadaşlarımızla gelişen ve her geçen gün değişen dünya standartlarında ülkemize ve şehrimize katma değer katacak çalışmalarla, hemşerilerimize hizmet etmeyi istiyoruz.

Derneğimiz, yapacağı çalışmalarla ülkemizde şehrimizi bu alanda örnek olacak noktaya getirmeyi hedeflemektedir.

Temel gayemiz ve nihai hedefimiz mimarisi, sanayisi ve tarımıyla gelişen büyüyen doğunun üretim lokomotifi Elâzığ’ı inşa etmektir.

Bu gaye doğrultusunda ve ortak akılla oluşturacağımız projelerle sadece söz söylemeyi değil, işin bir paydaşı ve elini taşın altına koyan bir iradeyle şehrimize hizmet etmek istiyoruz. Derneğimiz şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Elazığ İstihdam gelişim ve Eğitim Derneği yönetimi şu isimlerden oluştu;

Tugay Telçeken(Yüksek Otomotiv Mühendisi)

Doç. Dr. Turan Gürgenç( Akademisyen)

Sertaç Demir(İş İnsanı)

Fırat Güreş (Eğitimci)

Hasan Şara(Mimar)

Nedim Polat Kaya( Yüksek İnşaat Mühendisi)

Cemil İzgi(Gazeteci)

Murat Oktar (İş insanı)