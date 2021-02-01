‘Eleştirilere tahammülümüz olacak’

Elazığ Ticaret ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mahir Sönmez açıklamalarda bulundu.

Mahir Sönmez; “ ‘Elazığ sahipsiz’ söylemine baktığımız açı çok önemli. Elazığlı vatandaşlarımız daha çok beklenti içinde. Ben iktidar partimizde il başkanlığı yapmış birisiyim. Halkımız şunu söylüyor. Geçmiş dönemlerde biz, Ak Parti’ye iyi bir destek verdik. Biz Ak Parti’ye vermiş olduğumuz destek neticesinde daha fazla hizmetten faydalanmak istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. İnsanlarımız serzenişte bulunabilir ve eleştirebilir. Bize düşen bu eleştirilerden alacağımız pay. ‘Elazığ sahipsiz’ midir? Elazığ’ın sahibi önce Allah’tır. Sonra vekillerimiz, belediye başkanımız, ilin siyasi il başkanlarıdır. Muhalefet partisinde bulunan bir milletvekilimiz var ‘Elazığ sahipsiz’ sözünü fazla dile getirince bu söylem kamuoyunun gündemine oturdu. Eksiklik var mıdır, vardır. İlimize yapılanlara bakılması lazım güzel şeyler yapılmış mı yapılmış. Eksikleri de kıymetli vekillerimizle ilin siyasi temsilcileriyle çözeceğiz. Hizmeti yapanlarda eleştirenlerinde bir birine tahammülü olacak”.

“EKSİKLİK OLDUĞU ZAMAN KESİNLİKLE SÖYLEYECEĞİZ”

“İlimizde bir eksiklik olduğu zaman her zaman dile getireceğiz. Benim eskiden iktidar partisinde il başkanlığı yapmam eksikleri söylemeyeceğim anlamına gelmez” diyen Başkan Mahir Sönmez; “Elimden geldiği kadar eleştiride de yapıcı olmaya gayret edeceğiz. Eksiklik varsa eksiliğin giderilmesi konusunda samimiyetle söylüyorum eksiliği söyleyeceğim. Eksikliğin neden kaynakladığı ifade edeceğiz. Eskisen bu kişi il başkanıydı, hataları söyler mi söylemez mi? Bunu zaman gösterecek” dedi.