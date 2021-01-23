ELEP Elazığ iş dünyasının yaşadığı zorluklara dikkat çekti

Prof. Dr. yasemin Açık: “Deprem ve pandemi Elazığ ekonomisini derinden etkiledi” dedi.

Elazığ Ekonomi Platformu (ELEP) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 24 Ocak Elazığ Depremi’nin birinci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Depremin ardından şehrimizde bir göç yaşandı ve bu durum Elazığ esnafını olumsuz etkiledi. Daha bu felaketin yaralarını saramadan pandemi sürecinin başlaması ise hem esnafımızın hem de KOBİ ve sanayicilerimizin yaşadığı ekonomik krizi daha da derinleştirdi. ELEP olarak, Elazığ’ı ekonomik yönden ayağa kaldıracak özel destek ve teşvik taleplerimizi hükümete iletmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin yıl dönümünde, Elazığ Ekonomi Platformu (ELEP) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, bir mesaj yayımladı. Depremin ardından kısa bir süre sonra Türkiye’de etkisini göstermeye başlayan pandeminin, Elazığ esnafını ve iş dünyasını zor durumda bıraktığını belirten Açık, özel destek ve teşvik paketi taleplerini hükümete iletmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Yasemin Açık, mesajında şu görüşlere yer verdi:“Acısını ilk günkü gibi derinden hissettiğimiz 24 Ocak Elazığ Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Deprem kuşağında olan şehrimizin ve ülkemizin doğal afetlere karşı hazırlıklarının bir an önce tamamlanması en büyük temennimizdir. ELEP olarak biz de bu konuda üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız.

Her deprem felaketinde olduğu gibi şehrimizde yaşanan yıkım da ekonomik yönden çeşitli zorluklara yol açmıştır. Depremin hemen sonrasında yaşanan göç esnafımızı olumsuz etkiledi. Bu felaketin yaraları henüz sarılmadan ülkemizde koronavirüs vakalarının tespit edilmeye başlamasıyla birlikte esnafımız bir kez daha güç duruma düşmüştür. Bazı esnaflarımız kısıtlamalar dolayısıyla dükkanlarını açamazken bazı esnaflarımız ise siftah yapamadan geçirdikleri günlerin ardından kepenklerini kalıcı olarak indirmek durumunda kalmıştır. Pandemi ile birlikte yalnızca esnafımız değil KOBİ’lerimiz ve sanayicilerimiz de ekonomik olarak zorluklar yaşamaya başlamış, buna üretim ve tedarikte yaşanan sıkıntılar da eklenince, durum içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Pandeminin ülkemizin tamamını ekonomik yönden etkilediği hepimizin bildiği bir gerçektir ancak Elazığ, deprem nedeniyle bu olumsuz etkiyi iki kat fazla yaşamaktadır.

ESNAFA ÖZEL VE SEKTÖREL DESTEK, İŞ YERLERİNE TEŞVİK TALEP EDECEĞİZ

Elazığ iş dünyasının kalkınmasına ve potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetlerini sürdüren ELEP olarak, esnafımızın, iş insanlarımızın ve sanayicilerimizin yaşadıkları zorlukların farkındayız. Bu kapsamda; esnafımıza yönelik özel ve sektörel desteklerin sağlanması, Elazığ OSB’ye verilen ‘6. Bölge Teşvikleri’nin OSB dışında kalan tüm işletmeleri de kapsaması, şehrimize yönelik hibe desteklerinin artırılması ve özel sektörün ilimize yatırım yapması için teşvik edilmesi gibi taleplerimizi hükümete iletmek üzere çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunarız.” Dedi.