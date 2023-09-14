Elektrikli motosikletin çalınma anı kamerada

Elazığ’da sokak üzerinde direğe bağlı bulunan elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ’da sokak üzerinde direğe bağlı bulunan elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz gün saat 05:30 sularında merkez Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Semaver Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli sokak üzerinde direğe bağlı olan elektrikli bisikletin kilidini kesti. Ardından bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayı bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yüzünü kapatan şüphelinin etrafı ve bisikleti kontrol etmesi ve ardından olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.