Elektrikli kara ve hava araçları çağındayız!

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Elazığ’a elektrik motoru ve batarya fabrikası kurulması gerektiğini söyledi.

Başkan Akın; “Elazığ’ımızın çağ atlaması için, var olan tüm sektörlerini destekleyecek ve başka sektörlerin oluşumunu sağlayacak bir projeye ihtiyacı var. Ben bu projeyi açıklamak için huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Bakınız Elazığ’ımızın Maden ilçesinde ciddi bir bakır rezervi var. AKP’li idarecilerin tek yaptığı şeyin rezervi alıp birine peşkeş çekmek olduğunu gördük. Kim aldı? Cengiz Holding aldı. Şükürler olsun ki kamuoyu tepkisi nedeniyle ihale iptal oldu. Biz Saadet Partisi olarak bu ihalenin hep karşısında durduk. Çünkü bu rezervin sadece burdan çıkarılıp limanda satılmasının kimseye bir faydası olmaz. Olacağı şudur. Bir kaç yüz kişi asgari ücretle çalışır, zenginliğimiz elimizden uçar gider. Bugün tüm maden ocaklarında olan budur. Gidin sorun Prada çalışan kardeşlerimiz asgari ücretin biraz üzerinde ya alırlar ya almazlar. Bundan dolayıdır ki Maden ilçemizde bakır madeni çıkarıldıktan sonra, yine memleketimizde bakıra dayalı bir sanayi tesisi kurulması ve işlenmesi gerekiyor dedik”.

ELAZIĞ’A ELEKTRİK MOTORU VE BATARYA FABRİKASI KURULMALIDIR !

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın,Bugün elektrikli kara ve hava araçlarının yaygınlaştığı çağın başlangıcında bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda, elektrikli kara araçlarının yanı sıra elektrikle çalışan hava araçlarını da göreceğiz. Bu araçlardan milyonlarca üretilecek. Bundan dolayıdır ki bu araçlara yönelik elektrik motorlarının burada üretilmesini, Türkiye’ye ve Dünya’ya ihraç edilmesini sağlayabiliriz. Elazığımız bu konuda çok şanslı çünkü elektrikli motorun ana hammaddesi bakırdır. Bir elektrikli araçta 83 kg bakır var ve bir elektrikli otobüste 300 kg’a kadar bakır bulunabiliyor. Bu yüzden Elazığ’da Bakır madeni çıkarılıp, saflaştırılıp ardından yine bir fabrikayla motor sargısı üretilmelidir. Ve yine ardından bu araçlar için elektrik motorları üretilmelidir.

ELAZIĞ, ELEKTRİKLİ KARA VE HAVA ARAÇLARI ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİR !

Akın; “Bir üretici olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim, üretici her zaman hammaddeye yakın olmak ister. Nakliye maliyetlerinin giderek arttığı bir yüzyıla giriyoruz. Bundan dolayıdır ki Elazığ’da elektrik motoru ve batarya üretilirse, Dünya’daki tüm elektrikli araç üreticilerinin dikkatini çekerek buraya hayal edilemeyecek yatırımlar çekebiliriz. Söz konusu yatırımlar gerçekten büyük, güç ve koordinasyon gerektiriyor. Bu da ancak devlet teşviğiyle veya doğrudan devlet eliyle olabilir. Bundan dolayıdır ki Biz inşallah Saadet Partisi olarak Elazığ’da en az 2 milletvekili çıkaracağız ve bu projeyi hayata geçirmek için canla başla gayret edeceğiz. Elazığımıza yüksek yatırım akışı ve yüksek nakit akışı sağlayarak, binlerce nitelikli istihdamı artıracağız, ticareti arttıracağız ve diğer sektörlerin oluşumuna katkı sağlayacak bütüncül bir projeyi hayata geçireceğiz. Duyar gibi oluyorum, tamam başkanım iyi güzelde parayı nerden bulacaksınız diye soruyorsunuz, bende diyorum ki milletten topladığımızı istismarcıların cebine değil sizin cebinize koyacağız, bir Kömürhan köprüsü parasına biz inşallah bu işi yapacağız. Mesele bu kadar basittir” dedi.