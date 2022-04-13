Edinilen bilgilere göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan akbaba, merkez mahallede elektrik tellerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik akımına kapıldığı belirtilen akbaba telef oldu. Hızla tellerden yere düşen akbabanın yaklaşık 2 metre boyunda olduğu ifade edildi. Olayı gören vatandaşlar telef olan akbabanın etrafında toplanarak cep telefonlarıyla hayvanı görüntüledi.
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Giriş Tarihi : 13-04-2022 15:38 Güncelleme : 13-04-2022 15:38
Elektrik tellerine takılan akbaba telef oldu
Elazığ’da elektrik tellerine takılan akbaba, akıma kapılması sonucu telef oldu.