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GÜNCEL
Giriş Tarihi : 26-01-2023 13:41

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi 

Elazığ’ın Baskil ilçesinde kullanılmayan bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Bir an da alevlerin kapladığı ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi 

Edinilen bilgiye göre, Hastane Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin ikinci katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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