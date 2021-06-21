Elazığ'da belirli bölgelerde sabah saatlerinden itibaren yaşanan elektrik kesintisi 4 saat sürdü.

Bugün sabah saat: 10.00 sıralarında kentin belirli bölgelerinde arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Kent merkezinde de bir çok noktanın etkilendiği arızadan dolayı uzun süre enerji verilemedi. Arızaların giderilmeye başlamasıyla enerji verilmeye başlandı. Saat: 14.00 gibi enerjinin verilmesiyle kesinti 4 saat sürdü. Elektrik kesintisi bir çok kişiyi mağdur ederken, suların da kesilmesine neden oldu.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de elektrik arızası nedeniyle yaşanan su kesintileri ile ilgili açıklama da bulundu. Açıklamada, ''Yaşanan elektrik arızasından dolayı Doğukent, Ulukent, Sugözü, Kırklar, Sürsürü, Ataşehir ve Abdullahpaşa Mahalleleri haricinde şehir genelinde su kesintisi yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi adına ivedilikle yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekelerimize su verilecektir. Arızadan kaynaklanan kesinti nedeniyle vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları rica olunur'' denildi. Öteyandan elektrik kesintisi ile ilgili ilgili firmadan her hangi bir açıklama henüz yapılmadı.