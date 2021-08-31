‘Elektrik faturaları esnafımızı mağdur ediyor’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, elektrik faturalarının haddinden fazla yüksek geldiğini ifade ederek “ AKSA elektrik faturalalarını nasıl hesaplıyor aylar arasında çok büyük farklılıklar var” dedi.

“ESNAFLARIMIZ FATURALARDAN ÇOK MAĞDUR”

En son elektriğe yüzde 15 zam geldiğini hatırlatan Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, “Elektrik zamları esnaflarımızı çok mağdur ediyor. Elektrik faturaları esnaflarımızın en yüksek giderleri arasında yer alıyor. Faturaları ödemekte esnaflarımız çok zorlanıyor. Esnaflarımız, son ay elektrik faturalarının daha da yüksek geldiğini ifade ediyorlar. Geçen aya göre aynı kilovat elektrik kullanan esnafımıza çok yüklü faturalar gelmiş. AKSA faturaları hesaplarken nasıl hesaplıyor. AKSA Devletimiz tarafından mutlaka denetlenmesi lazım”

“ESNAFIMIZA ELEKTRİK İNDİRİMİ YAPILMASI LAZIM”

Hakan Gökhan Erkal, “Esnafımızın yaz mevsiminde elektrik kullanımı artıyor. Bu durumda esnafımızın giderlerini artıyor. Esnafımıza mutlaka indirimli elektrik indirimi uygulanması lazım. Mevcut odamız şimdiye kadar esnafımızın hiçbir sorununu gündeme getirmediği gibi esnafımızın elektrik faturalarının yüksek gelmesini de gündeme getirmiyor. Kameralar önüne geçip çalışıyor izlenimi veriyorlar. Bizler göreve geldiğimizde esnafımızın sorunlarını çözmek için gerektiğinde masaya yumruğumuzu vuracağız. Esnafımızın sorunlarını çözmek için projelerimiz hazır. Esnaflarımızla projelerimizi paylaşıyoruz. Esnaflarımız projelerimizi çok beğeniyorlar.20 yıldan fazladır sektörümüzün içinde olduğumuzdan esnafımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Masa başında esnafımızın sorunlarını dinlemiyoruz. Esnafımız sorunlarını esnaflarımızdan dinliyoruz. Allah nasip ederse odamızın başkanlığını kazanırsak esnafımızın sorunlarını çözeceğiz” ifadelerine yer verdi.