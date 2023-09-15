Elazığspor’un rakibi Pazarspor

Sezona Amasyaspor FK maçında aldığı bir puanla başlayan Elazığspor, sezonun ikinci haftasında Pazarspor’u seyircisiz maçta konuk edecek.

Sezona Amasyaspor FK maçında aldığı bir puanla başlayan Elazığspor, sezonun ikinci haftasında Pazarspor’u seyircisiz maçta konuk edecek.TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren 3Gen Holding Elazığspor, hafta sonu Pazarspor’la karşı karşıya gelecek. 15 takımın mücadele ettiği TFF 3.Lig 2.Grubun ilk haftasında deplasmanda Amasyaspor’la golsüz berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan bordo-beyazlı ekip bu sezon ilk iç saha maçında Pazarspor’u konuk edecek. Bordo-beyazlı Kulübün geçen seneden kalma cezası nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak.17 Eylül Pazar günü saat 15.30’da Elazığ Atatürk Stadyumunda seyircisiz oynanacak olan 3Gen Holding Elazığspor - Pazarspor maçını Ankara bölgesinden C klasman hakemi Onur Güneş yönetecek. Güneş’in yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Enes Berk Güçlü ile Hüseyin Sepetçioğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Ankara bölgesinden Can Çağatay Göker olacak.