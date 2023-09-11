Elazığspor’un hasreti 13 yıla çıktı

Elazığspor, son 13 yılda sezon açılışlarına galibiyetle başlayamama geleneğini bu sezon da bozamadı ve ilk maçında Amasyaspor FK ile golsüz berabere kaldı.

Elazığspor, son 13 yılda sezon açılışlarına galibiyetle başlayamama geleneğini bu sezon da bozamadı ve ilk maçında Amasyaspor FK ile golsüz berabere kaldı.56 yıllık tarihinde 2023-2024 sezonu itibarıyla yoluna TFF 3. Lig’den devam eden Elazığspor, ilk maçında Amasyaspor FK ile berabere kalarak sezona 3 puanla başlayamama geleneğini bu sezon da devam ettirdi. En son 2010-2011 sezonu başında deplasmanda karşılaştığı Türk Telekomspor’u 1-0 mağlup eden bordo-beyazlı ekip, o tarihten sonra çıktığı 13 sezon açılış maçında galibiyet alamadı. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları olmak üzere oynadığı maçlarda 5 beraberlik alabilen Elazığspor, 8 maçtan ise mağlup ayrıldı.