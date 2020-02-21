Spor

Elazığsporlu taraftarlar Yeni Malatyaspor’a tribün desteği verecek

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketi sonrası Elazığ’da bir araya gelen Yeni Malatyaspor ve Elazığspor taraftarları, bu kez de Malatya’da buluşacaklar.