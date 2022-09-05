Elazığspor’dan ilginç istatistik   

Elazığspor, son 12 yıl içinde sezon açılışlarına kötü başlama geleneğini bu sezonda bozmadı ve ilk maçında Bergama Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

55 yıllık tarihinde 2022-2023 sezonu itibariyle yoluna TFF 3. Lig’den devam eden Elazığspor, ilk maçında 1954 Kelkit Belediyespor ile berabere kalarak sezona kötü başlama geleneğini bu sezon da devam ettirdi. En son 2010-2011 sezonu başında deplasmanda karşılaştığı Türk Telekomspor’u 1-0 mağlup eden bordo-beyazlı ekip, o tarihten sonra çıktığı 12 sezon açılış maçında da galibiyet alamadı. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları olmak üzere oynadığı maçlarda sadece 4 beraberlik alabilen Elazığspor, 8 maçtan ise mağlup ayrıldı. Elazığspor’un Türk Telekomspor galibiyeti sonrası sezon açılış maçlarında aldığı sonuçlar şu şekilde:

2011-2012: Kartalspor: 1 - Elazığspor: 0

2012-2013: Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1

2013-2014: Akhisarspor: 3 - Elazığspor: 1

2014-2015: Osmanlıspor: 4 - Elazığspor: 0

2015-2016: Göztepe: 2 - Elazığspor: 2

2016-2017: Manisaspor: 1 - Elazığspor. 0

2017-2018: Elazığspor: 0 - Altınordu: 2

2018-2019: Adanaspor: 1 - Elazığspor: 1

2019-2020: Bayburt Özel İdare: 3 - Elazığspor: 1

2020-2021: Bayburt Özel İdare: 2 - Elazığspor: 0

2021-2022: Elazığspor: 1 - Bergama Belediyespor: 2

2022-2023: Elazığspor: 0 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0