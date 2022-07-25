TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Elazığspor’da yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 16. maddesinde Genel Kurul Toplantıları başlıklı 3. bendi gereğince, 09 Ağustos Salı günü saat 17.30'da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17 Ağustos Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrarlanacak.
Spor
Giriş Tarihi : 25-07-2022 14:38
Elazığspor’da olağanüstü genel kurul kararı
Elazığspor’da yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Admin