Elazığspor’da hazırlıklar başladı  

TFF 3. Lig 1. Grup’un 17. haftasında deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak olan Elazığspor hazırlıklara başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 17. haftasında deplasmanda Fatsa Belediyespor’la karşılaşacak olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük izin sonrası başladı. Elazığspor Tesisleri üst sahada yapılan antrenman, aerobik ısınma ile başlayıp dar alan ve geniş alan çalışması ile sona erdi. Antrenmana Yiğitcan Erdoğan, Selim Enes Özeren ve Okan Aytekin katılmazken, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Ahmet Ertuğrul Öztürk salonda çalıştı. Bordo-beyazılar, Teknik Direktör Cafer Aydın yönetiminde bu maçın hazırlıklarına hafta boyunca kendi tesislerinde devam edecek.