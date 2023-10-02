Elazığspor’da Dinçel dönemi sona erdi

Elazığspor’da teknik direktör Selahaddin Dinçel ile yollar ayrıldı.

Elazığspor’da teknik direktör Selahaddin Dinçel ile yollar ayrıldı.TFF 3. Lige büyük umutlarla giriş yapan ancak geride kalan 4 hafta sonunda beklentilerin uzağında kalan 3Gen Holding Elazığspor’da teknik direktör Selahaddin Dinçel’le yollar ayrıldı. Son alınan Batman Petrolspor beraberliği sonrası taraftarların istifaya davet ettiği Dinçel’le akşam saatlerinde görüşen yönetim, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılığa ilişkin bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Selahaddin Dinçel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Selahaddin Dinçel ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.Selahaddin Dinçel yönetiminde Elazığspor 3 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, Ziraat Türkiye Kupasında 1. turdan elendi.