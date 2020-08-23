Spor
Giriş Tarihi : 23-08-2020 17:10   Güncelleme : 23-08-2020 17:10

Elazığspor’da Bolu kampı başladı  

TFF 2. Lig’de mücadele eden Elazığspor yeni sezon öncesi 3. etap kampına Bolu’da başladı. 

Elazığspor’da Bolu kampı başladı  

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor’da yeni sezon hazırlıklarının 3’üncü  ve son etabı Bolu Gerede’de başladı. Teknik Direktör Levent Eriş ile yardımcılarının refakatinde yapılan kampın ilk antrenmanında aerobik koşulara ve oyun çalışmasına yer verildi. 3. etap kampında hazırlık maçları da yapacak olan Elazığspor, TFF 2. Lig’de gerçekleştirilecek olan kura çekimine göre kamp programını şekillendirecek. Bordo-beyazlıların 3. etap kampı kadrosunda 29 futbolcu bulunuyor.

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