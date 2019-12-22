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Giriş Tarihi : 22-12-2019 19:33

Elazığspor’da Antalya kampı başladı  

B. Elazığspor'un ara dönem hazırlıkları Antalya’da başladı. 

Elazığspor’da Antalya kampı başladı  

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor’da, ara dönem hazırlıkları Antalya’da yapılan tek antrenmanla başladı. Devre arası kamp çalışmaları için Antalya bir otelde toplanan Bordo-Beyazlılar,Teknik Direktör Levent Eriş ve yardımcıları yönetiminde ilk  antrenmanı yaptı. 

Isınma koşusu sonrası 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman koordinasyon çalışmasıyla sona erdi.    Elazığspor 4 Ocak’a kadar ara dönem hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

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