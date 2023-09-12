Elazığspor’da alt yapı Samet Ersöz’e emanet

Geçtiğimiz sezon 23 Elazığ FK’yı çalıştıran Samet Ersöz, Elazığspor’da alt yapı koordinatörlüğü görevine getirildi.

Geçtiğimiz sezon 23 Elazığ FK’yı çalıştıran Samet Ersöz, Elazığspor’da alt yapı koordinatörlüğü görevine getirildi.3Gen Holding Elazığspor, alt yapı koordinatörlüğü görevine Samet Ersöz’ü getirdi. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ’’Kulübümüz, alt yapı koordinatörlüğüne başarılı teknik adam Samet Ersöz’ü getirmiştir. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, Samet Ersöz hocamıza görevinde başarılar diliyoruz’’ denildi.