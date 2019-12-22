Advert
Spor
Giriş Tarihi : 22-12-2019 14:18

Elazığspor’a takviye!

Elazığspor ara dönem kamp hazırlıklarına Antalya’da başlayacak. 

Elazığspor’a takviye!

Sezon başında transfer yasağı olduğu için altyapıdan takviye edilen gençlerle yola koyulan B. Elazığspor, ara dönem kampına altyapıdan ve amatörden 7 ismi daha denemek üzere kampa dahil etti.  

Transfer yasağı olduğu için sezon başından bu yana altyapıdan yaptığı takviyelerle yoluna devam eden bordo-beyazlı ekip, Antalya kampında U-19 ve U-17 takımlarından  5  ile Elazığ amatöründen ise 2 ismi deneyecek. Geçtiğimiz sezon Elazığ Belediyespor’da 3. kaleci olarak görev yapan Okan Aytekin ile Elazığ amatöründe şampiyon olan Sürsürüspor’dan Görkem Yağcı’yı kamp kadrosuna dahil eden Teknik Direktör Levent Eriş, beğenilmesi halinde iki ismi A takım kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Yine bu isimlerin yanı sıra U19 takımında forma giyen oyuncular Umut Akbulut, Muhammed Altunbay, Fırat Ergün ile U17 takımından Cihan Aslan ile Ahmet Ormanoğlu da  kamp kadrosunda yer aldı.

28 kişilik kamp kadrosunda Tufan Kelleci, Yiğitcan Erdoğan, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan ve Cengizhan Akgün haricindeki tüm isimlerin altyapıdan A takıma kazandırılan futbolcular olması ise dikkat çekiyor.

ETİKETLER: elazığspor elazığspor haberleri
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 16
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 21 15
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 16
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 14 16
  • 17 MKE Ankaragücü 11 16
  • 18 Kayserispor 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA