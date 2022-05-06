Elazığspor’a moral kahvaltısı

Elazığspor kendi sahasında oynayacağı Fatsa Belediyespor maçı öncesi kahvaltıda buluştu.

Elazığ Van Kahvaltı Sarayı İşletme sahibi Reşat Demirdağ, tarafından ağırlanan Elazığspor futbolcuları ve teknik heyet moral depoladı.

7 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’de kendi sahasında ligin son maçı ve ligde kader maçına çıkacak Elazığspor’a moral ve destek için Van Kahvaltı Sarayı, futbolcuları ve teknik heyeti ağırladı.

“ELAZIĞSPOR’A DESTEK BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

Elazığspor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, Kendilerini ağırlayan Van Kahvaltı Sarayı İşletme sahibi Reşat Demirdağ’a teşekkür ederek Elazığspor’a destek bizleri mutlu ediyor dedi.

“ELAZIĞSPOR BİZİM MARKA DEĞERİMİZ”

Van Kahvaltı Sarayı İşletme sahibi Reşat Demirdağ’da, “İşletmemizde Elazığsporlu futbolcuları ve teknik heyetimizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Bizler, işletme olarak takımızı çok kez ağırladık ve ağırlamaya da devam edeceğiz. Temsilcimiz 7 Mayıs Cumartesi günü çok önemli bir maça çıkacak bizlerde kendilerinin yanında olduğumuzu hissettirmek için kahvaltı organizasyonu düzenledik. İnşallah gelecek yıl şampiyonluk maçı öncesi ağırlarız kendilerini. Biz Elazığspor’umuzu çok seviyoruz ve her zaman yanlarındayız. Allah’ın izniyle yarınki maçı kazanacağız ve ligde kalacağız. Takımımızı daha iyi yerlerde göreceğiz. Davetimize icabet eden Elazığspor futbolcularına ve teknik heyetimize teşekkür eder yarınki maçta kendilerine başarılar dilerim” dedi.