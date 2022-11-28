TFF 3. Lig 1. Grup’un 14. haftasında sahasında Hacettepe 1945’i konuk eden Entegre Solar Elazığspor, bu maçın biletli seyirci sayısını açıkladı. Bordo-beyazlı kulüpten edinilen bilgilere göre müsabakayı bin 250 biletli seyirci takip etti. ES Elazığspor, müsabakada 123 özel, 25’te resmi güvenlik elemanı görev yaptı. Ayrıca elde edilen seyirci sayısı ile bordo-beyazlılar’ın sezon içerisinde en az ilgi gören maçlarından biri olarak kayıtlara geçti.
SPOR
Giriş Tarihi : 28-11-2022 13:28
Elazığspor’a ilgi düşüyor
Elazığspor'un sahasında Hacettepe 1945’le oynadığı maç, sezonun en az ilgi gören karşılaşmaları arasında yer aldı. Müsabakayı bin 250 biletli seyirci takip etti.
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