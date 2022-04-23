Elazığspor’a bir destekte limit eğitim kurumlarından

TFF 3.Lig 1.grupta kümede kalma mücadelesi veren Elazığspora bir destekte limit eğitim kurumlarından geldi.

Daha önce Marmara eğitim kurumları olarak 600 bilet ile takımlarına destek olduklarını belirten eğitimci Eralp Sarıkamış, ‘’Şehrin marka değeri olan Elazığsporun mazi olmaması için kulübün BAL ligine düşmemesi için herkesin destek olması gereken bir dönem geçirdiklerini ve kalan 3 haftada alacakları puanlarla takımın ligde kalacağına inandıklarını belirtirken önceki yıllarda olduğu gibi caddelerimizin bordo beyaza boyamak için bayrak asma kampanyası başlattıklarını ve Vali Fahri Bey Caddesine Elazığspor bayrağı astıklarını belirtti.

Eralp Sarıkamış aldıkları biletleri Narkoz 23 taraftar grubuna takdim ederek öğrencileri ile birlikte Pazar günü takımlarına destek olmak için stadda olacaklarını belirtti.