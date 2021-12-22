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Spor

Elazığspor yönetimi Vali Toraman ile bir araya geldi

Spor

Elazığspor yönetimi Vali Toraman ile bir araya geldi

Elazığspor başkanlığına ikinci kez seçilen Serkan Çayır ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman’ı makamında ziyaret etti.