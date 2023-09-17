Elazığspor yenilerle sözleşme imzaladı

Elazığspor’da, 1. Transfer döneminde Bordo-Beyazlı renklere bağlanan genç oyuncular ile resmi sözleşme imzalandı.

Elazığspor’da, 1. Transfer döneminde Bordo-Beyazlı renklere bağlanan genç oyuncular ile resmi sözleşme imzalandı.TFF 3. Lig 2. Grup’ta 1. Transfer Dönemi’ni oldukça hareketli geçiren Elazığspor’da, kadroya dahil edilen genç oyuncularla resmi sözleşme imzalandı. 3Gen Holding Elazığspor Başkanı Serkan Çayır’ın ofisinde düzenlenen törenle Çatalcaspor’dan Eren Türkkal, Hatayspor’dan Mert Altınöz, Kasımpaşa’dan Hozan Harman, Edirnespor’dan Murat Torun, Boluspor’dan Hüseyin Turunç ve Altınordu’dan Mehmet Ablay ile 1’er yıllık sözleşme imzalandı.