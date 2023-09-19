Elazığspor, yeni stadında kazanamıyor

Geçtiğimiz sezon dahil olmak üzere Yeni Elazığ Atatürk Stadyumunda 3 maça çıkan Elazığspor, oynadığı 3 maçın hepsini kaybetti.

Geçtiğimiz sezon dahil olmak üzere Yeni Elazığ Atatürk Stadyumunda 3 maça çıkan Elazığspor, oynadığı 3 maçın hepsini kaybetti.TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Elazığspor’un, yeni stadyumunda yüzü gülmüyor. Geçtiğimiz sezon oynanan Karaköprü Belediyespor maçıyla faaliyete giren Yeni Elazığ Atatürk Stadyumunda iki sezonda toplam 3 maça çıkan Elazığspor, bu 3 maçta sadece 1 gol atabildi ve hiç galibiyet alamadı. Bordo-beyazlı ekip sırasıyla Karaköprü Belediyespor’a 2-1, Karşıyaka’ya 4-0 ve son olarak Pazarspor’a 1-0’lık skorlarla yenilerek sahasında henüz galibiyetle tanışamadı.Bordo-beyazlılar, TFF 3. Lig 2. Grubun 4. haftasında evinde TPAO Batman Petrolspor’u ağırlayacak ve yeni stadındaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.