Elazığspor yasal işlem başlatıyor

Elazığspor Kulübü, kulübün logosu basılarak maske satışı yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi Elazığspor, kulüp logosu kullanılarak maske satışı yapan isimler hakkında yasal işlem başlatacak. Kulüpten yapılan açıklamada; "Sosyal medyada paylaşımlar yapıp Elazığspor ismi ve logosu ile maske satışı yapanlar hakkında yasal işlem başlatacağımızı bildirir, kısa süre içerisinde kulübümüzün lisanslı maskelerinin satışa sunulacağını belirtmek isteriz" denildi.