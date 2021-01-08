Elazığspor Ümit Tekoğlu’na emanet   

TY Elazığspor, Orhan Kaynak’tan boşalan teknik direktörlük görevi için Elazığlı çalıştırıcı Ümit Tekoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden TY Elazığspor, Elazığlı çalıştırıcı Ümit Tekoğlu ile anlaşmaya vardı. Kulüp Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Tekoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Ümit hocaya güvendiklerini belirten kulüp başkanı Selçuk Öztürk, "Kendisine inanıyoruz. Sezon sonuna kadar anlaşmaya vardık. Zaten Sivas Belediyespor maçına da hocamız takımımızı çıkardı. Sözleşme her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer tahtasının açılması konusunda yüzde 70’lik bir mesafe kat ettik. 5 Milyon TL gibi bir sıcak paraya ihtiyacımız var” dedi.

Teknik Direktör Ümit Tekoğlu ise, “Futbolcularımızın özverisiyle Sivas Belediyespor maçına çok iyi hazırlandık. İnsanların galibiyet sonrası mesajları bizleri çok mutlu etti. Benim transfer tahtası açılsın diye bir iddiam yok. Açılsa tabi ki çok iyi olur ama açılmasa da bu bahanenin arkasına sığınmam. Bu armanın öyle ya da böyle yaşaması lazım” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Tekoğlu, yarım sezonluk sözleşmeye imza attı.