Elazığspor, Turgutluspor deplasmanında

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Turgutluspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Turgutluspor’la deplasmanda karşılaşacak.TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Elazığspor dplasmanda Turgutluspor’la karşılaşacak. Zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayıp Manisa’ya giden bordo-beyazlı ekipte hedef sezonun ilk galibiyetini almak. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, 21 kişilik kadroya; Mesut Saray, Hakan Canbazoğlu, Yusuf Aslanargun, Hasan Ekici, Hüseyin Turunç, Burak Yamaç, Metin Peker, Mehmet Eksik, Eren Türkkal, Berşan Yavuzay, Mikail Koçak, Mert Altınöz, Yağızcan Erdem, Soner Birinci, Fatih Kıran, Burhan Arman, Cengizhan Akgün, Beykan Şimşek, Çağrı Yağız Yasak, Bahattin Köse ve Murat Torun’u aldı.Elazığ temsilcisi, kampa girip maç saatini beklemeye başladı.Yarın saat 16.00’da Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda oynanacak olan maçı Tekirdağ bölgesinden C klasman hakemi Serkan Eryılmaz yönetecek.Teknik direktörlüğünü Ramazan Çelik’in yaptığı Turgutluspor’un kadrosunda Elazığlı futbolseverlerin yakından tanıdığı Hakkı İsmet Şimşek, Salih Polatdemir ve Emre Akgün gibi oyuncular bulunuyor.TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden 23 Elazığ FK ise üçüncü hafta maçında cumartesi günü saat 15.00’te Doğukent Stadı’nda Bergama Sportif Faaliyetler’i ağırlayacak. Müsabakayı Ankara bölgesinden C klasman hakemi Giray Şaylan yönetecek.