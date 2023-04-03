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Giriş Tarihi : 03-04-2023 16:00

Elazığspor tehlike bölgesine yaklaştı  

TFF 3. Lig 1. Grubun 26. haftasında konuk ettiği Edirnespor’a 2-0 yenilen ve üst üste 3. mağlubiyetini alan ES Elazığspor, küme düşme hattına iyice yaklaştı.   

Elazığspor tehlike bölgesine yaklaştı  

Entegre Solar Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grupta küme düşme hattına iyice yaklaştı. 3 hafta önce Play-Off hesapları yapan ve taraftarlarını sevince boğan bordo-beyazlılar, aradan geçen 3 haftada kendini küme düşme hattının içinde buldu. 3 haftada sırasıyla E. Yeni Mersin İdman Yurdu, Belediye Kütahyaspor ve son olarak Edirnespor’a kaybeden bordo-beyazlı ekip, 30 puanda çakılı kaldı. Alt sıralarda yer alan rakiplerinin bu süreçte farkı kapatmasıyla küme düşme hattıyla puan farkı 4 puana indi. Bordo-beyazlılar, TFF 3. Lig 1. Grubun 27. haftasında deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor’la karşılaşacak. 

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